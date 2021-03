Schouwbrand in Poppel: "Gelukkig waren de bewoners nog wakker"

Toen de bewoners een vreemd geluid boven hun hoofd hoorden, wisten ze dat er iets niet pluis was. Ze belden de brandweer en toen die ter plaatse kwam, stonden een deel van het dak en de dakgoot in brand. Even later begaf de schouw het en viel ze naar beneden. Bij de brand raakte niemand gewond. Volgens de brandweer hebben de bewoners veel geluk gehad dat ze nog wakker waren en dat ze snel de hulpdiensten konden verwittigen. Door de avondklok was er geen volk op straat om het vuur op te merken. De brandweer heeft het dak met een zeil dichtgelegd. Er is wel wat waterschade, maar het huis is niet onbewoonbaar. Naar de oorzaak wordt nog gezocht.