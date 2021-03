Vanaf juni elektrische treinen tussen Hamont, Mol en Antwerpen: “Dit zal zorgen voor meer comfort en stiptheid”

In 2018 startte spoorwegbeheerder Infrabel met de werken en intussen zijn er 830 bovenleidingspalen geplaatst. In totaal 200 km kabel is bijna volledig gebruiksklaar. "In mei zou alles klaar moeten zijn en kan er uitgebreid getest worden en vanaf juni zullen de eerste reizigers in een elektrische trein op dit spoor kunnen rijden”, vertelt Frédéric Petit van Infrabel. “Dat geeft meer mogelijkheden voor de NMBS wat betreft de capaciteit en het comfort. Elektrificatie komt de mobiliteit maar ook het milieu en de stiptheid ten goede.” Vanaf dan zullen ook twee bestaande piekuurtreinen tussen Brussel en Mol tot in Neerpelt kunnen rijden. Het gaat om één P-trein 's morgens richting Brussel en één P-trein 's avonds vanuit Brussel.

