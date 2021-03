Wereldkampioen Jean-Pierre Monseré herdacht, 50 jaar na zijn dodelijk ongeval in Lille

Jean-Pierre Monseré tekende present voor een kermiskoers van de Koninklijke Wielerclub De Zonnestraal in Retie. Maar tijdens de wielerwedstrijd botste hij op een auto die vanuit de tegengestelde richting kwam aangereden. Monseré stierf ter plaatse. "Ik herinner het mij nog heel goed", zegt voorzitter Karel Wouters die toen ook al bij de club was.

"Het drong niet meteen door", zegt hij verder. "In die tijd ging de communicatie ook veel trager dan nu. Normaal is Retie een bruisende gemeente, zeker met de kermis, maar het werd toen heel stil. Je kon een muis door de straten horen lopen. Voor mij is het net alsof het gisteren gebeurde."

Monseré werd amper 22 jaar. Hij stierf in de regenboogtrui die hij een half jaar voor zijn ongeval als wereldkampioen had gewonnen. In september is er ook jaarlijks een herdenkingswedstrijd waarbij een deel van de Kempen wordt doorkruist. Daar is de familie van Monseré ook altijd bij.