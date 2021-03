Witte mars voor vermoord Frans tienermeisje: "We willen vooral de ouders steunen"

Zo'n 2.000 mensen zijn in Argenteuil, een voorstad van Parijs, op straat gekomen om de 14-jarige Alisha te gedenken. "Als ouders proberen we ons in de plaats te stellen van de familie", zegt een van de aanwezigen. "Voor ons is het belangrijk dat we hen steunen en het gevoel geven dat ze niet alleen zijn."

Lees voort onder de reportage uit "Het journaal":