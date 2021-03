Opnieuw meer lessen op de campus van de UHasselt

Fred Vermolen, professor wiskunde is blij dat hij weer in de aula staat. "Normaal gezien geef ik deze les aan 250 studenten. Maar zoveel mogen er niet samen in de aula, daarom geef ik les aan verschillende kleine groepjes." En zo geeft professor Vermolen dezelfde les vandaag 7 keer. "Ik denk dat ik er vannacht over ga dromen", lacht hij.

Los daarvan is Vermolen tevreden met de versoepeling. “Online heb je geen idee of de studenten kunnen volgen. Je zit tegen een scherm te praten en ziet niemand. Je gaat maar door. Nu kan ik zien of ze mee zijn met de stof. Als ze me bedenkelijk aankijken, ga ik een stapje terug."

(Lees verder onder de foto)