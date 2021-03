700 leerlingen van Hasseltse sportschool trainen binnenkort in een echte Nicky Vankets

Vankets is zelf alvast enthousiast over zijn ontwerpen. “Ik wil dat vrolijke high school-gevoel creëren, zodat de outfit een echt fashionitem wordt. De outfits zullen er vrijwel allemaal hetzelfde uitzien, ongeacht gender of geslacht. Alleen ben ik wel van plan om de eerste letter van de sporttak in kwestie subtiel in de stof te verwerken, zodat leerlingen in de gang toch kunnen zien wie bij welke groep hoort. En natuurlijk zullen er ook kleine technische verschillen zijn. Een danser of turner beweegt nu eenmaal anders dan iemand die basketbal speelt."

Eind april organiseert de school een modeshow waarin het resultaat wordt getoond, met onder andere oud-leerlingen en topsporters op de catwalk.