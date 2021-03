Antwerpen-Noord krijgt groot nieuw buurtpark en sociaal centrum

In de buurt zijn er nu 3 sociale centra. De stad wil alles bundelen op één plek zodat mensen niet van het kastje naar de muur gestuurd worden. In het sociaal centrum komen diensten van de stad, het OCMW en verschillende welzijnsorganisaties. Ook het Centraal Onthaalbureau, het loket waar nieuwkomers terechtkunnen, krijgt een plek in het nieuwe centrum. Bedoeling is dat iedereen er terechtkan met hulpvragen. Dat kan gaan om financiële steun bij medische kosten, psychologische hulp of een leefloon.