Antwerpse haven gaat kaaimuur Europa Terminal vervangen: "Willen containerschepen met grotere diepgang ontvangen" 

De haven van Antwerpen gaat samen met terminaluitbater PSA de kaaimuur aan de Europa Terminal vervangen. De kaaimuur van 1.200 meter lang wordt afgebroken en er komt een diepere vervanger. De nieuwe muur zal 16 meter diep zijn. "Om ervoor te zorgen dat containervaarten met een grotere diepgang kunnen aanmeren, gaan we de kaaimuur even diep maken als de maximale diepgang bij opvaart", legt Lennart Verstappen van Port of Antwerp uit.