Wat is psychologisch effect van AstraZeneca-pauze? "Wie al twijfelde aan vaccins, zal dat nog harder doen"

Dat ligt aan de manier waarop we met gezondheidsinformatie omgaan volgens Van den Broucke. "Het is niet alsof we een onbeschreven blad papier zijn, waar we dan gewoon informatie aan kwijt kunnen", zei hij. Mensen gaan actief op zoek naar informatie en ze gaan eigenlijk vooral op zoek naar dingen die datgene bevestigen waar men al van overtuigd is.