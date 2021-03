Autocarsector in West-Vlaanderen heeft het bijzonder moeilijk in coronatijd: "Educatieve reizen helpen ons niet"

Philippe Demuynck van Noël Tours uit Avelgem zegt dat niemand het nog weet en de scholen hen bellen. "In elk geval is de één-klas-per-bus-regel onbetaalbaar. Neem nu 400 of 500 euro als prijs voor een dagreis naar pakweg Pairi Daiza. Als je dat moet delen door 50 of door 20, dat maakt een groot verschil. Minister Weyts (N-VA) had de regeling beter eerst eens met ons doorgepraat. Wij denken dat de regeling misschien veeleer bedoeld was om in het dorp zelf, al of niet per fiets een tochtje te maken, maar natuurlijk springt de autocarsector hierop. Wij hebben 14 voertuigen, 3 daarvan hebben nu een beetje werk. 7 voltijdse medewerkers zijn in tijdelijke werkloosheid, de anderen zijn opgetrommeld door de VDAB om met Lijnbussen aan schoolvervoer te doen. Het gekke is dat onze mensen daar meer kinderen mogen vervoeren dan dat ze voor educatieve reizen van Noël Tours mogen doen. We zitten nu met de vraag: moet je opstarten of niet voor de paasvakantie? Maar begrijp me niet verkeerd. Dat wij er niet klaar in zien, betekent niet dat we alles in vraag stellen. Gezondheid is het allerbelangrijkste."