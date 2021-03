Klimaatzaak tegen Belgische overheden gaat van start: waarover gaat het, wie zijn de eisers, en maken ze kans?

Kurt Deketelaere, hoogleraar Milieu- en Klimaatrecht aan de KU Leuven, noemt de klimaatzaak dan weer, mede door de jarenlange vertraging, “too little, too late”. “Net deze maand komt er een Europese klimaatwet die wettelijk bindende doelstellingen zal formuleren voor elke lidstaat.” Hij vindt ook dat de scheiding der machten in het gedrang is. “Het is niet aan een rechter om reductiedoelstellingen op te leggen. Zijn we het als burger niet eens met hoe het beleid eruit ziet, dan moeten we voor andere politici stemmen.”