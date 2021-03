"Bezorgde" premier Boris Johnson wil onderzoek naar politie-optreden bij wake voor vermoorde vrouw

Nu heeft de Britse premier Boris Johnson gereageerd. "Net als iedereen maak ik me grote zorgen over de beelden van Clapham Common van zaterdagavond", zegt hij. Clapham Common is het park in het zuiden van Londen waar de wake plaatsvond. Er komt een onderzoek, zegt hij. "Minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel heeft de politiewaakhond HMIC (Her Majesty's Inspectorate of Constabulary) opgedragen om de feiten na te gaan en te zien welke lessen er getrokken zullen worden."



"De dood van Sarah Everard moet ons verenigen in vastberadenheid om geweld tegen vrouwen en meisjes te stoppen, en elk onderdeel van het strafrechtsysteem doen werken om hen te beschermen en verdedigen", luidt het. Hij zit later vandaag een vergadering van de werkgroep criminaliteit en justitie voor om de aanpak van geweld op vrouwen te bespreken.

Gisteren zijn veel mensen samengekomen op Parliament Square in Londen, waar het Britse parlement vergadert. Vandaag wordt in het parlement een wetsvoorstel besproken dat de politie meer mogelijkheden zou geven om in te grijpen bij massale bijeenkomsten. Ook voor New Scotland Yard, het hoofdkwartier van de Londense politie, kwamen mensen bijeen. Alles is rustig verlopen.

(artikel gaat voort onder de foto)