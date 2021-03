Bussector boos: "Schooluitstap met volle bus mag niet, rit voor De Lijn met volle bus wél"

"Er mag maar één klas in een bus. Als een school met twee klassen op uitstap wil, moet ze twee bussen boeken en dat is financieel niet haalbaar", zegt Geert Vanhove van Conny Cars uit Wiekevorst in Start Je Dag bij Radio 2 Antwerpen. "Ons orderboekje is tot en met de Paasvakantie leeg en we verwachten niet meteen beterschap zolang de regels niet versoepelen."

"Op 18 april is er weer overleg met Minister Ben Weyts, we hopen dat er dan versoepelingen komen en dat we dan met twee bubbels op één autocar mogen rijden", zegt Vanhove.

"Het wagenpark van de meeste autocarbedrijven is daarvoor ook groot genoeg. Er zijn verlengde bussen en dubbeldekkers, waar je de ene klas boven en de andere onderaan kan zetten. De grote autocars van 14 meter lang hebben een 60-tal plaatsen. Je kan in het midden een transparante folie hangen. De ene bubbel stapt vooraan op, de andere achteraan. Dat kan perfect op een veilige manier geregeld worden. Er zijn genoeg oplossingen, alleen moet het toegestaan worden, en dat is op dit moment niet het geval", aldus Vanhove.