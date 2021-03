CDU van Duits bondskanselier Merkel haalt slechtste resultaat ooit in twee deelstaatverkiezingen

Een grote ontnuchtering dus voor de regeringspartij die lijkt afgestraft te worden voor het nationale coronabeleid. "In het begin van de coronacrisis werd de CDU bejubeld om zijn coronabeleid, "zegt correspondente Judith van de Hulsbeek in De Ochtend op Radio 1, "maar dat beeld is helemaal gekanteld. Mensen zijn heel erg ontevreden over de langzame vaccinatiecampagne, maar ook over blunderende CDU-ministers. Minister van Gezondheidszorg Spahn en minister van Economische Zaken Altmaier krijgen heel veel kritiek over hoe ze het aanpakken."