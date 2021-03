Chinese hoofdstad Peking kleurt oranje door zandstorm en kreunt onder luchtvervuiling

Het gaat echter om een veel groter gebied dan Peking. In totaal zouden 12 provincies getroffen zijn: van Xinjiang in het noordwesten over Binnen-Mongolië tot Heilongjiang (in Mandsjoerije) in het noordoosten van China. Ook de belangrijke havenstad Tianjin en ten oosten van Peking heeft te lijden onder het zand.

Ook het noordelijke buurland Mongolië is getroffen. Daar zouden zes doden gevallen zijn en worden er meer dan 340 mensen vermist. (Lees verder onder de foto).