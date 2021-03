Dendermondse bedrijven op industrieterrein willen samen energie opwekken

Leeman legt uit hoe dat praktisch kan. Het elektriciteitsverbruik gebeurt bij veel bedrijven nu op hetzelfde moment. Met dit project wordt bekeken hoe dat anders kan. Leeman geeft een voorbeeld: "Nu worden de heftrucks overal tegelijk na de shift in het stopcontact gestoken om op te laden. Dat wordt herbekeken of dat op andere momenten kan." Dat zou bijvoorbeeld in fasen kunnen gebeuren waarbij bedrijven kijken naar wat ze kunnen doen op momenten dat er veel energie voorradig is en wat ze kunnen stopzetten als er weinig energie is.