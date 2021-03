Try-out spektakel Musica Magica in Heusden-Zolder: "Een eerbetoon aan de zorg en aan het leven" 

Musica Magica is een ode aan de zorgsector en de veerkracht van mensen: "Het is een ode aan iedereen die het hart op de juiste plaats heeft. En corona heeft ons ook iets moois geleerd: dat de mensen om ons heen echt onmisbaar zijn", zegt pianist Stefan Meylaers. "Mensen die zorg voor je dragen als je het nodig hebt, we staan er niet altijd bij stil. En dat opzicht is het een ode aan het leven en aan iedereen die zorgt draag voor mekaar en voor een mooie wereld."

Voormalig Eurovisiesongfestival zangeres Elina Nechayeva (bekend van haar hoge stem en haar extravagante jurk) was er bij, net als de Russische zanger Gennady Tkachenko (300 miljoen views op YouTube). De artiesten stelden in de voorbije lockdownperiode hun show samen via zoommeetings. Alles werd opgenomen en met regieaanwijzingen voor de webcam werd er één spektakel van gemaakt. In september hopen ze met het spektakel volle zalen te lokken.