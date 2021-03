Europese Commissie stelt Verenigd Koninkrijk in gebreke wegens schending brexitakkoord

In een officiële brief stelt de Europese Commissie het Verenigd Koninkrijk in gebreke omdat het volgens de Commissie afspraken over de grens tussen Ierland en Noord-Ierland niet nakomt en de bepaling over "goede trouw" in het scheidingsakkoord tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk geschonden heeft.

Die afspraken over Noord-Ierland, het zogenoemde Noord-Ierland Protocol, en de bepaling over "goede trouw" zijn opgenomen in het scheidingsakkoord dat door beide partijen is goedgekeurd en maken dus deel uit van het internationaal recht.