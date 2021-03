Fiertelommegang in Ronse wil na Vlaams cultureel erfgoed ook Unesco werelderfgoed worden

Het jaar daarop trok de stad naar Rome om er op het internationaal congres ‘The Saints of Rome’ het belang van Sint-Hermes toe te lichten en in 2018 hield Ronse een internationaal colloquium “Walking with Saints” waarop werd onderzocht of er geen internationaal netwerk rond ommegangen kon worden opgericht. Die internationale actie heeft er alleszins al toe geleid dat de kerk waar de relieken van Sint-Hermes worden bewaard in 2019 de eretitel baseliek kreeg. Afwachten of ook de Fiertelommegang haar eretitel krijgt.