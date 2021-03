Frituristen na inbraakplaag in Zemst en omstreken: "Bij ons valt niets te stelen"

Zondagmorgen werd in maar liefst vijf verschillende frituren, in Zemst, Weerde en Grimbergen, ingebroken. In vier zaken gingen de daders aan de haal met de kassa en lieten ze een spoor van vernieling achter. Hoewel de twee daders door een bewakingscamera gefilmd zijn, is er tot op heden nog geen enkel spoor van hen. Bij de andere frituristen in de buurt zit de schrik er dan ook goed in.