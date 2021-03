Frituurbende breekt in bij vijf frietkoten: "Geef jullie zelf aan"

Zondagavond 6u43. Eigenaar Sonny Soethoudt van frituur Weit in Weerde, een deelgemeente van Zemst, krijgt telefoon dat het alarm is afgegaan in zijn frietkot in de Damstraat. Hij belt meteen zijn schoonvader die vlakbij woont. Die ziet bij aankomst dat de zijdeur is stukgeslagen. Maar een grote buit hebben ze niet kunnen maken, vertelt Sonny. “De daders hebben vooral rommel gemaakt. Ze haalden de kassa open, maar veel geld zat daar niet in. Weinig frituuruitbaters laten ’s nachts nog cash geld in hun zaak.” De uitbater heeft wél camera’s hangen, en die hebben de daders kunnen filmen. “Eén van hen was zelfs niet gemaskerd en komt met zijn gezicht goed in beeld”.