Vrouwen boven op de Grammy's: records voor Beyoncé en Taylor Swift, en prijs voor lied over politiegeweld

Superster Beyoncé (39) was 9 keer genomineerd en ging met 4 prijzen naar huis: "beste muziekvideo" voor de clip van "Brown Skin Girl", "beste rapnummer" en "beste rapuitvoering", allebei voor "Savage". Daar bovenop kwam nog eens de prijs voor "beste R&B-uitvoering" voor het nummer "Black Parade". Daarmee kroont Queen B zich tot de koningin van de Grammy's, met maar liefst 28 prijzen in haar hele carrière. Geen enkele vrouw én geen enkele soloartiest (man of vrouw) deed ooit beter.



Beyoncé, gekleed in een korte, zwarte lederen jurk met lange handschoenen, reageert in haar dankwoord emotioneel op dat kersverse Grammyrecord. "Ik voel me zo onwaarschijnlijk vereerd, en ik ben hierdoor enorm overvallen", zegt ze.

"Als artiest is het mijn job om de tijdsgeest te weerspiegelen in mijn werk. En het zijn moeilijke tijden. Daarom wou ik alle prachtige zwarte vrouwen en mannen een duwtje in de rug geven, en hen vieren. Ik werk al sinds mijn 9e aan muziek, ik kan niet geloven dat dit me nu overkomt. Wat een magische avond." Beyonce bedankte ook haar gezin. Dochter Blue Ivy (amper 9) viel trouwens ook in de prijzen, in de categorie "beste muziekvideo", samen met haar moeder. De appel valt niet ver van de boom.