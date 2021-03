Grote spoor- en infrastructuurwerken in Hasselt en omgeving vanaf 3 april

Spoorwegbeheerder Infrabel spreekt zelf over een gigantisch spoorwerf die op 4 april start en tot en met 25 april zal duren. De meeste werken situeren zich in en rond Hasselt: "Er zijn de werkzaamheden in het station zelf, maar ook in de buurt is er de vernieuwing en de aanpassing van de sporen, zegt Frederic Petit van Infrabel. "Zo wordt er de bocht van spoorlijn naar Diest aan de in- en uitrit van Hasselt recht getrokken en we voeren ook werken uit aan de voltooiing van het tweede spoor over het Albertkanaal in Kuringen, en ook de seinrichting wordt aangepakt tussen Hasselt, Diest en Aarschot."