PODCAST - 5 jaar na aanslagen in Zaventem en Brussel: “Op 22 maart ben ik iemand anders geworden” 

An Degryse werkte op 22 maart op het hoofdkantoor van CD&V in Brussel, vlakbij het metrostation Maalbeek, waar ook een bom ontplofte. “Op het moment dat ik uit mijn auto stapte en langs de achterkant het partijgebouw binnen ging, voelde ik een heel hevige trilling. Vanaf dan werd alles een soort film. Ik liep naar buiten en zag allemaal slachtoffers uit het metrostation naar boven komen. Het restaurant op het gelijkvloers van het CD&V-gebouw hebben we ingericht als een veldhospitaal. We hebben gelukkig veel mensen kunnen helpen die dag. Al was het maar gewoon door er voor hen te zijn en de eerste hulp toe te dienen.” Maar niet iedereen die An die dag heeft verzorgd, heeft het uiteindelijk gehaald. "Eén vrouw is in mijn armen overleden. Ik ben later in de kranten op zoek gegaan naar info over wie zij was. Dat had ik voor mezelf nodig", gaat An verder.