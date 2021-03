Veel mensen zijn bang van het AstraZeneca-vaccin en dat lokt soms bijwerkingen uit: maak kennis met het bijsluitereffect

Dat een vaccin milde bijwerkingen heeft, is dus normaal. Het is niet iets om je zorgen over te maken. Toch zijn mensen vaak erg bezorgd, omdat ze over bepaalde bijwerkingen gehoord of gelezen hebben. Die angst zorgt voor verwachtingen. En die verwachtingen kunnen op hun beurt de bijwerkingen uitlokken waarover je gehoord of gelezen hebt. Een soort vicieuze cirkel, dus, of een self-fulfilling prophecy.

"Verwachtingen kunnen inderdaad bijwerkingen veroorzaken", zegt Omer Van den Bergh, emeritus professor psychologie (KU Leuven). "Er is al veel onderzoek gedaan naar dat zogenoemde bijsluitereffect. We weten dat mensen vaak de klachten rapporteren waarover ze gelezen hebben in de bijsluiter. "

Wetenschappers noemen dit ook wel het "nocebo-effect". "Dat is het omgekeerde van het veel bekendere placebo-effect", zegt Van den Bergh. "In het ene geval werkt iets omdat je verwacht dat het zal werken. In het andere geval ervaar je bijwerkingen omdat je verwacht dat je die bijwerkingen zal ervaren."

Een goed voorbeeld van dat nocebo-effect is te vinden in een fascinerende Italiaanse studie. 120 mannen met prostaatproblemen kregen voor dat onderzoek finasteride toegediend, een middel dat helpt bij plasproblemen door een vergrote prostaat. De helft van de patiënten kreeg vooraf te horen dat finasteride soms erectieproblemen veroorzaakt. De andere helft werd niét gewaarschuwd. Zij kregen dus hetzelfde middel, maar zonder zich dat ze zich zorgen maakten over seksuele bijwerkingen.