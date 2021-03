Hotelgast brengt medewerkster om het leven in Sint-Pieters-Leeuw

"Volgens de eerste vaststellingen is de vrouw om het leven gebracht door een 36-jarige Fransman die gevlucht was uit een psychiatrische instelling in Frankrijk", aldus Blondeau. "De man is ter plaatse opgepakt. Hij liep daar naakt rond, en vertoonde merkwaardig gedrag. Een wetsdokter gaat ter plaatse verder onderzoeken wat er precies is gebeurd. En een onderzoeksrechter is gevorderd voor moord."