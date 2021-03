Kinderdagverblijf in abdij van Averbode

Vanaf 22 maart komt er een kinderdagverblijf in de abdij van Averbode. De crèche Het Honingbeertje moest verhuizen uit buurgemeente Veerle-Laakdal en kan nu terecht in de vroegere lokalen van de kindertijdschriften Zonnekind en Zonnestraat in Averbode. Die lokalen stonden leeg en worden nu heringericht.