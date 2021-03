Kleinzoon blaast limonaderecept van opa uit jaren 60 nieuw leven in: "Ik heb er 2 jaar keihard aan gewerkt"

De Puckolo-limonade, ontwikkeld door de grootvader van Bram Algoet, was in de jaren zestig een gigantisch succes. Maar in 2006 eindigde het verhaal, toen de limonadefabriek in Heule-Watermolen over de kop ging. “Maar net als bloed kruipt blijkbaar ook limonade waar het niet gaan kan”, lacht Bram Algoet.

De Kortrijkzaan werkte al meer dan 10 jaar als professioneel designer bij een marketingbedrijf, toen hij 2 jaar geleden het roer omgooide en alles op de herlancering zette van de Puckolo. “Ik heb er sindsdien keihard aan gewerkt en ik mag zeggen dat mijn Puckolo precies smaakt zoals de limonade van mijn grootvader. Gelukkig kreeg ik hulp van een brouwer die nog in de oude Puck-fabriek gewerkt heeft."