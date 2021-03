Kraampjes basiliek Scherpenheuvel weer open: "Mensen nood om naar buiten te komen"

Zowel burgemeester Claes als de inwoners zijn opgelucht dat de kraampjes mogen opengaan. Zeker in deze coronatijden. "We zijn blij dat we terug kunnen opstarten. Er is zo weinig te doen, zeker nu de horeca nog steeds gesloten is. Mensen zijn blij dat ze naar buiten kunnen gaan. We zien dat ook op onze wekelijkse markten in Scherpenheuvel en Averbode. Inwoners zijn blij dat er iets te doen is. En dat is ook zo voor de kraampjes aan de basiliek."