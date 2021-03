Enige bankautomaat in Wijgmaal verdwijnt: "Senioren verliezen laatste stukje sociaal contact"

Afgelopen zomer verdween al een bankautomaat van BNP Parisbas Fortis. Nu vertrekt ook de laatste bankautomaat van Belfius. Vooral voor de senioren van Wijgmaal is dat een groot probleem. Want zij moeten nu naar Rotselaar of Herent om cash geld af te halen. Maar dat is niet het enige probleem, zegt voorzitter van CD&V-Wijgmaal Diane Caes. "Eenzaamheid is een groot probleem bij ouderen. Met de bankautomaat hebben ze nog een doel om naar buiten te gaan. Ze komen bekenden tegen, en kunnen een praatje slaan. Dat verdwijnt als de bankautomaat sluit. Onlangs kwam ik hier een verpleegster tegen die geld moest afhalen voor een patiënt die slecht te been is. Zij moet nu naar Rotselaar of Herent gaan. Maar daar heeft ze in haar drukke shift geen tijd voor. Het is echt een probleem."