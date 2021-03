Wie volgt Klaasje op bij K3? Laatste dag om je in te schrijven: "Al 21.500 kandidaten"

Studio 100 meldt aan Radio 2 Antwerpen dat er intussen ruim 21.500 kandidaten zich gemeld hebben. "Ik ben enorm verrast door dat grote aantal. Wat me nog meer verrast is dat een kwart van de gegadigden van het mannelijk geslacht is", zegt Marthe. Zijn jongens welkom in de kleedkamer van Hanne en Marthe? "Ik denk dat we daar zeker voor moeten openstaan. De tijden veranderen. Als het een jongen wordt, zal er bij K3 ook vanalles veranderen. Maar jongen of meisje, het maakt me niet. Ik heb maar één tip aan de kandidaten: blijf jezelf." vanaf morgen gaat een team van Studio 100 aan de slag met alle audities. De opvolg(st)er van Klaasje wordt gekozen via een televisieshow.