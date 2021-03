Laatste schooltje in Vlissegem gaat na 150 jaar dicht 

Ouders van de school De Zeeboon in Vlissegem bij De Haan zijn er niet over te spreken dat het schooltje dichtgaat. Het is het enige schooltje in het dorp en het bestaat al 150 jaar. Er zitten zo'n 40 kinderen, maar de gebouwen zijn in slechte staat. Daarom besliste het schoolbestuur in De Haan om het te sluiten.