Coronawandelen en fietsen beu? Tijd om de step te proberen 

"Iedereen kan het, het is heel toegankelijk, en daarom ben ik er ook zo enthousiast over", zei Mergeay bij Radio 2 Limburg. "Ik ben zelf al 30 jaar aangesloten bij een sportclub en ik doe conditietraining in Opglabbeek. Ik ben ook al 30 jaar loper, en op een bepaald moment zoek je naar een alternatief om je knieën minder te belasten."

Maar is het ook makkelijk om te leren? "Het is dus de kunst om tussen vijf à tien swings te wisselen van been. In het begin is het wat zoeken, maar na een uurtje ben er zo mee weg. Je weet dan zelfs niet meer dat je gewisseld bent van been. Als je erg sportief stept haal je snelheden rond 20 km/u, maar ik step meestal 15 à 18 km/u. Dat is het mooie eraan, je doet het gewoon op je eigen niveau, snel of langzaam, verre ritten of korte ritten... Het maakt niet uit, als je maar beweegt."