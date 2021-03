LIVEBLOG - Alle coronacijfers in stijgende lijn, vanaf vandaag meer les op de campus 

De Ombudsman voor de Handel kreeg vorig jaar opvallend meer klachten over de levering van producten. Dat is geen verrassing, aangezien we door de coronacrisis veel meer producten online besteld hebben.

Vorig jaar heeft de ombudsman 2.144 dossiers behandeld, 78 procent meer dan 2019. Die toename houdt verband met de problemen als gevolg van de coronapandemie en de communicatiecampagne van de ombudsman, een vzw die consumenten en ondernemingen een verzoeningsservice aanbiedt.

"In 2020 zijn de consumenten noodgedwongen meer digitaal gaan winkelen. Dit overrompelde de handelaars en de leveranciers", zegt Stefaan Voet, voorzitter van het Toezichtscomité van de Ombudsman voor de Handel. "Het aantal dossiers dat succesvol werd afgerond steeg, terwijl de gemiddelde doorlooptijd daalde. Dit toont aan dat de ombudsman meer en meer wordt gezien als het geschikte forum om een geschil op te lossen, zowel door consument als door handelaars."

De meeste klachten worden ingediend na een aankoop via een e-shop (64 procent). Voor het eerst ging bijna de helft van de behandelde klachten over een leveringsprobleem. Het gaat dan vooral om laattijdige of onvolledige leveringen of het vervangen van een voedingsproduct door een alternatief zonder voorafgaande afstemming. Ook klachten over de toepassing van de garantie (21 procent) en over prijzen, tarieven en promoties (19 procent) komen vaak voor.