Man (32) die apotheker in Koksijde overvallen heeft, is aangehouden

De man overviel de apotheker uit Koksijde zaterdag op klaarlichte dag. Hij vroeg om fentanylpleisters, dat zijn erg sterke pijnstillers die populair zijn bij heroïnegebruikers. Hij ging er ook met de inoud van de kassa vandoor.

De apotheker was erg onder de indruk na de overval en belde de politie. Hij had de man herkend en zo kon hij de politie tips geven om de verslaafde man op te pakken. Die wordt ook verdacht van een inbraak in een apotheek in Sint-Idesbald, ongeveer anderhalve week geleden. Daar werden ook verdovende geneesmiddelen gestolen. Het onderzoek is nog volop bezig, maar de man zelf heeft nog niets bekend. Hij verblijft nu in de gevangenis van Brugge.