Ombudsman Handel kreeg opvallend méér klachten: vooral levering van producten voor huis of tuin leidde in coronajaar 2020 tot problemen

De Ombudsman voor de Handel werd vorig jaar plots overstelpt met meldingen en klachten over de levering van producten. Dat is niet verwonderlijk, gezien we door de coronacrisis veel meer producten online besteld hebben. "In 2020 zijn de consumenten noodgedwongen meer digitaal gaan winkelen. Dat overrompelde de handelaars en de leveranciers", zegt Stefaan Voet, voorzitter van het Toezichtscomité van de Ombudsman voor de Handel. De Ombudsman behandelde vorig jaar uiteindelijk 2.144 dossiers. Dat zijn er 78 procent meer in 2019. Bij het overgrote deel van de klachten kon een oplossing gevonden worden.