Minister van Onderwijs Ben Weyts laat haren knippen door kapster in opleiding in Kortrijk

Geen coronacoupe meer voor Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA). Hij ging vanmorgen in de kappersstoel van het Centrum Leren en Werken in Kortrijk zitten. Weyts bracht de leerlingen en leerkrachten daar een bezoekje. Want vanaf vandaag mogen ze weer voltijds les volgen op school. "En dat is belangrijk voor de praktijkopleidingen", zegt hij."

"We willen contactonderwijs stap voor stap opnieuw mogelijk maken. Als we dan keuzes moeten maken, kiezen we eerst voor buitengewoon secundair onderwijs en deeltijds beroepsonderwijs. Daar zitten jongeren die maar enkele dagen per week naar school gaan en uitermate afhankelijk zijn van praktijkvakken. Een beroep als kapper kan je niet deftig leren vanachter je computer", besluit de minister van Onderwijs.