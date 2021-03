Na jaren van verdeeldheid en burgeroorlog heeft Libië opnieuw een regering voor het hele land

Oorlogsmoeheid is er zeker na een decennium van opeenvolgende burgeroorlogen. Tien jaar geleden kwam de dictatuur van Moe'ammar al-Khaddafi ten val door een opstand vanuit het oosten en inmenging van de NAVO. Daarop gingen allerlei groepen elkaar te lijf en even leek ook de terreurgroep IS van de chaos gebruik te maken om zich te vestigen in Sirte. IS is daar wel verjaagd door de troepen van generaal Haftar. Die generaal zit niet in de regering, maar blijft wel een erg machtige figuur.

De oorlog tussen Oost- en West-Libië is ook internationaal geworden. Egypte, Rusland en de Verenigde Arabische Emiraten steunden generaal Haftar; Turkije, Qatar en andere landen stonden aan de andere kant achter de regering Tripoli. Er zijn overigens nog altijd 20.000 buitenlandse militairen en huurlingen in Libië aanwezig. Het gaat onder meer om leden van de beruchte Russische huurlingengroep "Wagner" die ook in Syrië actief zijn. Aan de andere kant heeft Turkije dan weer even beruchte huurlingen uit het noorden van Syrië naar Tripoli overgevlogen. De Verenigde Naties hebben alle buitenlandse strijders opgeroepen om Libië te verlaten, maar het is niet duidelijk of dat ook gaat gebeuren.