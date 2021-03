Nog eens 1.000 extra deelsteps in stad Antwerpen: "beter verspreiden en kijken of er extra vaste parkeerplekken kunnen komen"

Antwerpen wil nog meer mensen overtuigen om de auto aan de kant te laten staan, zeker in de binnenstad, en daarom komen er nu nog eens 1.000 elektrische deelsteps bij. "Ze worden goed gebruikt en er blijft vraag naar", zegt schepen voor Mobiliteit Koen Kennis (N-VA).

Er waren al twee andere aanbieders, Poppy en Bird, die samen ook al zo'n 1.500 deelsteps hebben in de stad. Worden het er dan niet te veel? "We hebben de afspraak met alle aanbieders dat we het gebruik goed opvolgen en dat we de aantallen zullen verminderen als er te weinig vraag is", verzekert Kennis. "We hebben ook gevraagd om voor voldoende spreiding te zorgen, zodat er bijvoorbeeld ook genoeg steps buiten de ring staan."