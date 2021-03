Ook Italië, Frankrijk en Duitsland stoppen tijdelijk vaccinaties met AstraZeneca

Sinds 15 uur zit het Europees Geneesmiddelenagentschap bijeen dat zal bekijken of er een nieuw advies moet komen over het coronavaccin van AstraZeneca. Een nieuw advies zal wellicht niet voor vandaag zijn. Berichten daarover spreken van morgen of overmorgen. De Franse president Emmanuel Macron zei expliciet dat hij dat advies afwacht.

Na onder meer Denemarken, Noorwegen en IJsland vorige week, besliste ook Nederland gisteren om het vaccin van AstraZeneca tijdelijk niet meer te gebruiken. De landen willen eerst zeker zijn dat er geen verhoogd risico op bloedklonters is. Echt bewijs is daar niet voor en dus blijft ons land het vaccin voorlopig wel nog gebruiken. Ook het Verenigd Koninkrijk doet dat nog, daar zijn al ongeveer 20 miljoen mensen met het vaccin ingeënt.



Volgens de Britse premier Boris Johnson is er geen enkele reden om te stoppen met het toedienen van het AstraZeneca-vaccin. Volgens Johnson is de Britse geneesmiddelenregulator "een van de strengste en meest ervaren" in de wereld en is het onnodig om te stoppen met de vaccinatie met AstraZeneca. "De vaccins zijn heel effectief in het verminderen van ziekenhuisopnames en overlijdens", aldus de regeringsleider. "We hebben nog steeds vertrouwen in het programma en het is geweldig om te zien dat aan zo'n snelheid wordt uitgerold in het Verenigd Koninkrijk."