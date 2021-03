Op twee jaar tijd dubbel zoveel meldingen over zwerfvuil en sluikstorten in Sint-Niklaas

Sinds vorig jaar heeft Sint-Niklaas haar inspanningen om zwerfvuil en sluikstorten te bestrijden aanzienlijk verhoogd. Diensthoofd Openbaar Domein Wim Olivié: "We geven niet op. We blijven opruimen zodat het openbaar domein er proper blijft uitzien. We willen de mensen ook sensibiliseren. Vorig jaar hebben we een uitgebreide stickercampagne gevoerd, waarbij we op de vuilnisbakken stickers hebben geplakt met boodschappen als 'Vervuiler, U wordt gespot', 'Indien U een sluikstort ziet, meld het ons' of 'Een boete: 350 euro maximaal'. En als sensibiliseren niet helpt, dan moeten we bestraffen, samen met de milieupolitie. We zetten onder meer ook sluikstortcamera's in en we doorzoeken sluikstorten op zoek naar gegevens die kunnen aangeven wie de sluikstorter is".