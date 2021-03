Opvallend veel nonnetjes op Schelpenteldag

Het is nog even wachten om te weten welke soorten het meest geteld werden. Maar door de storm van vorige week lagen er opvallend veel schelpen op het strand. Marien bioloog Jan Seys van het Vlaams Instituut van de Zee: "Schelpen leven net onder het zand. En de felle wind en woelige zee hebben de zandbodem flink omgewoeld. En daardoor zijn veel schelpen aangespoeld. Welke soort het meest geteld is, weten we nog niet. Maar het zou wel eens het nonnetje kunnen zijn. Dat spoelt meestal als dubbele schelp aan en wordt daarom ook wel "portemonnee" genoemd."

Er zijn 140.000 schelpen geteld en gedetermineerd. "Zo'n Schelpenteldag is uniek in de wereld. Het laat ons toe evoluties te bekijken. Dit onderzoek elk jaar herhalen is belangrijk om te zien hoe het zeeleven evolueert, welke soorten verdwijnen, erbij komen of belangrijker worden."