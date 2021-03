Film en boek als troost voor afgelaste paardenprocessie Hakendover: "Uniek beeldmateriaal" 

"Dit is een bijzondere processie", vertelt Kris Merckx". Iedereen in Hakendover is bezig met deze bedevaart, jong en oud, zelfs verstokte atheïsten. Hakendover is normaal een rustige plaats, een heel gewoon, normaal boerendorp. Maar die dagen, ontpopt ons dorp zich tot het centrum van de wereld. Iedereen hier heeft op een of andere manier een sterke emotionele band met de processie en dat kan je enkel maar begrijpen eens je de processie hebt meegemaakt. Het is dan ook heel spijtig dat het evenement dit jaar opnieuw niet kan doorgaan."