Parket Antwerpen waarschuwt: "Tientallen slachtoffers van "phishing" ontdekt, ook "whaling" is in opmars"

Ondanks ontelbare waarschuwingen blijven heel wat mensen in de val lopen van "phishing", een vorm van internetfraude. De slachtoffers worden gebeld of gemaild met de melding dat er iets mis is met hun rekening en dat ze geld moeten overschrijven.

"Mensen doen een overschrijving naar een rekening waarvan ze denken dat ze veilig is" legt Kristof Aerts van het Antwerps parket uit. "Maar dan is het geld onmiddellijk verdwenen. Sinds de zomer van 2020 gaat het om 70 gelijkaardige feiten. Het gaat telkens om grote bedragen: gemiddeld 21.000 euro, een totaal van maar liefst 1,33 miljoen euro. We willen mensen dus waarschuwen om zeker geen vertrouwelijke bankgegevens per mail of telefoon uit te wisselen."