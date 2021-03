Reumageneesmiddelen blijken niet te werken bij coronapatiënten in Belgische ziekenhuizen

De conclusie van professor Lambrecht is dan ook klaar en duidelijk: "Voor het Belgische systeem hebben die (extra reuma)geneesmiddelen voor coronapatiënten in de ziekenhuizen weinig zin. Je kan die studies niet zomaar vergelijken. In de RECOVERY- en REMAP-CAP-studie ligt de sterfte veel hoger dan de gemiddeld 14 à 15 procent bij ons. We hebben nu acht onderzoeken die negatief zijn tegenover twee positief. Bovendien is het Belgische onderzoek gehouden in 16 ziekenhuizen en heeft het een brede representatie."

Onlangs is in België de richtlijn nog veranderd, en werd besloten om de reumageneesmiddelen toch in te zetten. "Eigenlijk zou die richtlijn beter worden herbekeken. We hadden misschien beter gewacht op de uitkomst van dit onderzoek." De geneesmiddelen in kwestie zijn immers niet goedkoop.

Intussen wordt in België wel verder onderzocht of bepaalde patiënten uit de COV-AID-studie eventueel toch nog baat zouden kunnen hebben bij een reumabehandeling.