Romeinse "snelweg" tussen Antwerpen en West-Vlaanderen voor het eerst blootgelegd in Maldegem

"Het was één van de belangrijkste routes in de ruime regio", vertelt Johan Hoorne nog. "Het was een zandweg naar Antwerpen die over de zandrug van Oudenburg liep." In Adegem kruisen 2 belangrijke Romeinse wegen. Er was de Noord-Zuidverbinding die loopt van Kerkhove, net over de provinciegrens in West-Vlaanderen, naar Aardenburg in Zeeuws-Vlaanderen. En er was ook nog de weg tussen Oudenburg en Antwerpen die nu is blootgelegd. "De Romeinse wegen in de zandstreek zijn niet goed gekend omdat ze niet in steen werden aangelegd. Dat betekent niet dat ze niet belangrijk waren".