Russische oppositieleider Navalny geeft teken van leven uit "vriendelijk concentratiekamp"

"Ik moet toegeven dat het Russische gevangenissysteem me heeft kunnen verrassen", zegt Navalny in een mededeling op Instagram. "Ik had geen idee dat het mogelijk was om een concentratiekamp te bouwen op minder dan 100 kilometer van Moskou". Zijn boodschap is vergezeld van een niet gedateerde foto waarop hij met kaalgeschoren hoofd te zien is.

