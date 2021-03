Schooluitstappen mogen weer... maar klassen zijn nog niet overal welkom

Vanaf vandaag mogen scholen weer op daguitstap, maar op verschillende plaatsen in de provincie Antwerpen worden nog geen klassen ontvangen. In de Antwerpse zoo en dierenpark Planckendael zijn scholen al wel welkom. In onder meer het Fort van Breendonk en Pakawi Park in Olmen is dat pas na de Paasvakantie het geval. Technopolis in Mechelen start na die vakantie met testweken, zegt het op Radio 2 Antwerpen.