Slecht weer vertraagt afwerking Klarabrug in Halle

De Klarabrug over het Kanaal Brussel-Charleroi werd in augustus vorig jaar geplaatst, maar ligt er nog altijd onafgewerkt bij. En dat is onder andere het gevolg van het minder goeie weer. "Er moet nog een waterdichte anti-sliplaag aangebracht worden", zegt Carolien Peelaerts van de Vlaamse Waterweg. "Ook de toegangshelling en de trap moeten nog aangelegd en ingestrooid worden. En dat gebeurt in verschillende lagen. Elke laag heeft 24 uur nodig om te verharden en daarbij speelt het weer dus een belangrijke rol. We hopen alles zo snel mogelijk rond te krijgen, maar een definitieve datum voor de ingebruikname van de brug, kan ik nog niet geven, besluit Carolien Peelaerts.