BEKIJK - Slechtvalk in Oudenaarde heeft eerste ei gelegd (en het tweede zou straks al kunnen komen)

Het koppel slechtvalken in Oudenaarde wordt al jaren gevolgd en heeft ook al verschillende succcesvolle broedpogingen achter de rug. Gunther Groenez van Natuurpunt: "Ulla, het vrouwtje, is een perfecte moeder en Han, het mannetje, is een heel goede huisvader. Op het eerste jong is het nog even wachten. Normaal gezien legt een slechtvalk 4 eieren. Pas als het derde ei gelegd is, begint het vrouwtje te broeden en dan is het nog 32 dagen wachten". Vorig jaar heeft het koppel vier jongen grootgebracht die alle vier zijn uitgevlogen.